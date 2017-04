¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

André-Pierre Gignac: "Prefiero morir que firmar por el PSG"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El delantero de Tigres de México, André-Pierre Gignac, no escondió su desprecio por el PSG y en conversación con la revista Life and Style declaró que detesta al conjunto francés.

“Detesto al PSG. Prefiero morir que firmar por ellos. Si el PSG me ofreciera dos veces mi salario, no iría. No puedes saber cómo grité el sexto gol del Barça en Champions”, lanzó.

Cuando el PSG fue eliminado de la Champions por el Barcelona, en esa épica remontada 6-1 en octavos de final, el atacante publicó a través de su cuenta de Twitter una imagen con la frase “desde niño amo el fútbol #FCB#Barça”.

Señalar que el jugador lleva actualmente 5 tantos en el torneo mexicano y ha disputado 36 partidos con la selección de Francia.

Tendencias Ahora