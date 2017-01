¿encontraste un error? avísanos

El rechazo de Touré a la liga china: Quiero jugar al fútbol porque me gusta, no por dinero



Publicado por Pablo Velozo

Le dijo que no a China y su dinero. El volante Yaya Touré del Manchester City, confirmó que rechazó una millonaria oferta para partir al fútbol del ‘gigante asiático’.

Recordemos que Touré fue vinculado al Hebei Fortune, escuadra que lidera técnicamente el chileno Manuel Pellegrini, su exentrenador en los ‘Citizens’.

Sin embargo, el marfileño explicó en las últimas horas la razón de su negativa: “¿Yo en China? No… aún parezco joven, ¿verdad? Quiero jugar en Europa, especialmente en Inglaterra. Quiero seguir haciendo lo que hago unos años más”, afirmó.

“Mi idea es quedarme aquí. Siempre digo que si fuese a China terminaría enfadado. ¿Juegas al fútbol porque te gusta el fútbol o juegas porque quieres hacer dinero?”, agregó.

En la misma línea, Touré complementó diciendo que “solo quiero jugar al fútbol porque me gusta. Me encanta jugar, adoro jugar y ayudar a mis compañeros. Me gusta jugar contra grandes jugadores y grandes equipos”.

Consignar que Yaya Touré ha recuperado terreno en el Manchester City de Pep Guardiola, después de prácticamente haber sido ‘borrado’ por el DT catalán en su llegada.

