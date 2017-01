¿encontraste un error? avísanos

Juan Pablo Sorín sobre los astros del Barcelona: Neymar ya está llegando al nivel de Messi



Publicado por Matias Romero

El ex seleccionado argentino, Juan Pablo Sorín, se refirió a las máximas estrellas del Barcelona: Lionel Messi y Neymar, y habló también sobre Maradona y Pelé, mostrando su preferencia por el ‘Pelusa’.

En entrevista con el medio brasileño UOL Esporte, el ex jugador de River Plate comentó que “Neymar ya está llegando al nivel de Messi, evolucionando cada vez más”.

En cuanto a las comparaciones entre ambos astros del Barcelona, Sorín cree que son jugadores distintos. “Son personalidades diferentes. Así como Messi fue evolucionando con sus vivencias con Argentina, Neymar también sabe muy bien lo que quiere y cuando él está bien físicamente, a él le sobra”, dijo.

Sobre la disputa del mejor jugador en la historia del fútbol entre Maradona y Pelé, Sorín no esconde su preferencia por el ’10’.

“Vi jugar a Maradona, no vi jugar a Pelé. He visto videos de Pelé y no es la misma cosa que vivirlo en vivo como cuando te hace campeón del mundo”, dijo haciendo alusión a Maradona.

“Lo bueno de Maradona también es que siente la camiseta de Argentina de forma diferente. Pocos atletas en el mundo sintieron la camiseta como la sentía Diego, con esa personalidad”, cerró.

Consignar que Sorín actualmente reside en Brasil, donde dirige el programa Resenha ESPN.

