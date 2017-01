¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Peñarol confirmó suspensión de partido amistoso ante O’Higgins



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Matias Romero

El club uruguayo Peñarol informó este martes su decisión de suspender el partido amistoso que tenía programado con O’Higgins.

A través de un comunicado, la institución explicó que la decisión pasa por priorizar el partido que sostendrá la selección uruguaya sub 20 frente a Argentina en el Sudamericano de Ecuador.

“La participación de la selección de Uruguay en el Campeonato Sudamericano Sub 20, con los compromisos televisivos que tal evento depara, más cuestiones relacionadas a la programación de trabajos del plantel principal, hacen que Peñarol decida no organizar dicho encuentro”, dijeron en el comunicado.

Según informó el medio uruguayo Ovación, “el hecho de que no tuvieran pantalla disponible porque Nacional juega a las 19.30 horas en Paraguay frente a Olimpia y la selección sub 20 enfrenta a Argentina a las 21 horas en el marco del Sudamericano de la categoría que se juega en Ecuador, hicieron que se decidiera no enfrentarse al equipo chileno”.

El partido iba a llevarse a cabo este sábado 21 en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

Comunicado del Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/8HcI1xfL03 — PEÑAROL Oficial (@OficialCAP) January 17, 2017

Tendencias Ahora