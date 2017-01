¿encontraste un error? avísanos

Berizzo revela "falta de respeto" de Orellana: "Conmigo no pertenece más al equipo"



Publicado por Pablo Velozo

Confirmó que Fabián Orellana está marginado del club. El director técnico del Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, ratificó apartó al atacante chileno.

¿El motivo? “Una falta de respeto inaceptable”, recalcó el adiestrador esta jornada durante su atención a los medios, como consigna el periódico hispano Sport.

“Decidí apartar a Fabián Orellana… Mi decisión es firme”, agregó el también exentrenador de O’Higgins.

Pero no fue todo. Berizzo fue más allá y puntualizó que el atacante no volverá a vestir la camiseta del club mientras él esté liderando desde la banca: “Le expliqué los motivos al club y están de acuerdo, conmigo no pertenece más al equipo”, expresó.

“Una cosa es la disciplina y otra la falta de respeto”, puntualizó el ‘Toto’, sin entregar mayores antecedentes de lo que detonó su molestia con el atacante. “No ha pedido disculpas ni hacía falta. Le he comunicado mi decisión y se acabó el tema”, añadió.

Según el periódico El Faro de Vigo, “el detonante del desencuentro se produjo a comienzos de la pasada semana, en los días previos del choque copero del pasado jueves ante el Valencia, probablemente la víspera, por motivos que por el momento no han sido aclarados”.

“Se sabe apenas que se trata de un desencuentro personal entre ambos y que las posturas son ahora mismo irreconciliables, con la lógica preocupación del Celta”, agregó la publicación.

Consignar que Celta de Vigo marcha octavo actualmente en La Liga con 27 puntos, 13 menos que el líder Real Madrid. Además, ha marcado en dos ocasiones y ha sido titular 6 veces en la presente temporada.

