¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Beccacece reveló que rechazó trabajar con Bielsa en la ’Roja’: "Fue fácil decirle que no"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

Los nueve puntos que sacó en sólo cuatro partidos desde su llegada a Defensa y Justicia tienen a Sebastián Beccacece como uno de los técnicos más prometedores del fútbol argentino.

El plan de trabajo y el perfil del extécnico de Universidad de Chile es analizado con frecuencia por el periodismo deportivo del país vecino.

Clarín, por ejemplo, indicó que “este rosarino de Newell’s envuelve historias atrapantes”, en una entrevista en que Beccacece “entrega una mirada interesante”.

En diálogo con dicho medio, el trasandino recordó cuando en 2007 rechazó una oferta de Marcelo Bielsa para integrarse al cuerpo técnico de la selección chilena. ¿La razón? No quiso abandonar a Jorge Sampaoli que dirigía en Sporting Cristal.

“Marcelo siempre fue un distinto. Nos habían echado de Cristal después de cinco meses. Me pareció ingrato dejar a Sampaoli después de la oportunidad que me había dado. Fue fácil decirle que no a Bielsa porque tenía una razón. No me arrepiento. Soy muy agradecido a Sampaoli”, señaló.

El reemplazante de Ariel Holan en Defensa y Justicia, además, reconoció que no saber perder es uno de sus principales defectos en el fútbol.

“A mí me cuesta mucho trabajar el aspecto de no ganar. Es parte del desafío aprender a perder. Se puede ganar, pero se puede perder”, indicó.

A raíz de lo mismo, reiteró que una conversación con su hija después de patear un refigrerador en el clásico universitario lo hizo reflexionar respecto a ese tema.

“En Chile perdía un clásico y pateé una heladerita. Mi hija, a la que siempre le digo que no es lo más importante ganar sino disfrutar el camino, me dijo: ‘Vos no sabés perder’. Eso me hizo ruido. Si uno quiere educar debe hacerlo con la acción. Con la palabra educamos todos. Me equivocaré cien veces más, pero volveré al replanteo, a trabajar eso dejando que las cosas fluyan. A lo mejor la derrota no es tan traumática como nos enseñan y forma parte de un aprendizaje. Cuando uno más aprende es del fracaso. Duele tanto… ¿Pero quién quiere vivir del dolor?”, expresó.

Beccacece continúa con la pretemporada para afrontar la última parte del torneo. Este miércoles su equipo enfrentará a All Boys en un amistoso a puertas cerradas.

Tendencias Ahora