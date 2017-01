¿encontraste un error? avísanos

El Flamengo quiere armar un equipo de lujo para enfrentar a la UC



Publicado por Felipe Santibañez

El Flamengo, rival de la Universidad Católica en la Libertadores, quiere construir un equipo imperial, una escuadra que le permita volver a reinar en Brasil y conquistar el torneo más importante de clubes del continente, tal como lo hiciera en 1981 bajo la batuta del mítico Zico, en aquella recordada final con Cobreloa.

Lo primero que hicieron en Río de Janeiro fue asegurar la continuidad del goleador peruano Paolo Guerrero, que sonaba en Boca Juniors, y contratar al lateral izquierdo Miguel Trauco, compañero de Guerrero en la selección del Rímac y elegido mejor jugador del último campeonato incaico.

Eso fue solo el comienzo. Los cariocas buscaban un conductor, un volante de buen pie que dialogara futbolísticamente con Diego, el ex seleccionado brasileño y Atlético de Madrid que arribó al club a mediados de 2016. Y lo consiguieron. En los primeros días de enero, el ‘Fla’ anunció con bombos y trompetas el fichaje del mediapunta argentino Darío Conca, proveniente del fútbol chino. Un golpe al mercado y también al Fluminense, el rival más enconado del ‘Rubro Negro’ y donde Conca, ex UC, se convirtió en ídolo.

Para imponer músculo y darle equilibrio al mediocampo, el ‘Mengao’ ya contrató a Rómulo Borges, quien vistió la casaca de la verdeamarela y viene de jugar en el Spartak de Moscú.

Los que están en carpeta

A pesar de que en punta cuentan con Guerrero y Leandro Damiao –otro ex miembro del ‘Scratch’-, los directivos posaron su mirada en el artillero de la selección chilena, Eduardo Vargas.

“Quiero a Vargas en Flamengo, pero su club quiere venderlo a China”, reconoció el vicepresidente del club, Dodinho, aunque aclaró que la operación no está caída. Pero hay otro jugador que interesa, uno con el que darían un sonoro campanazo. Según el diario turco Hurriyet, el ‘Fla’ presentó una oferta formal por el alemán Lukas Podolski, que apenas ha sumado minutos esta temporada con el Galatarasay. El Beijing Guoan chino, el otro equipo con el que se vinculaba al campeón del mundo, ya aclaró que no está entre sus prioridades. Clave para la complicada negociación es la multinacional Adidas, firma que patrocina a la escuadra brasilera y que cuenta con derechos exclusivos sobre el atacante.

La última estrella que encandiló al ex equipo de Ronaldinho es el colombiano Orlando Berrío. El extremo derecho fue figura inamovible en el Atlético Nacional campeón de la última edición de la Libertadores y ya le habría expresado al club de Medellín sus deseos de ir a Río, donde cobraría cuatro veces más.

El ‘Mengao’ obtuvo su boleto a la Libertadores tras acabar tercero en el Brasileirao. En un grupo que además está integrado por San Lorenzo y un elenco aún no definido, el técnico Zé Ricardo ha afirmado que “Católica es el equipo a vencer”.

La escuadra de San Carlos de Apoquindo, en tanto, aún no presenta refuerzos y no pudo retener al goleador Nicolás Castillo. Pero el hoy jugador de Pumas de México podría no ser la única figura que deja San Carlos, pues el interés del Beijing Renhe chino por José Pedro Fuenzalida se habría reactivado en las últimas horas. Las enormes diferencias de presupuesto hacen diferencia antes de que empiece a rodar la pelota.

