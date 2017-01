¿encontraste un error? avísanos

Medio inglés señaló que Alexis es más importante que Özil y Wenger en el Arsenal



Publicado por Jeser Lara

¿Por qué Alexis sí y Mesut Özil o Arsene Wenger no? Esa es la pregunta que plantearon en Inglaterra, respecto a la valoración que debe hacer con urgencia el Arsenal con el tocopillano.

Y es que para el medio inglés The Independent, el seleccionado nacional vale mucho más que la continuidad del alemán y del DT francés. Y para ello entregaron sus razones.

Con la ‘condición de Özil para seguir en los ‘gunners’ y la extensión de contrato de Wenger, la situación no parece mejorar, y según el periódico “después de tantos años de hacer lo mismo, parece que están en la necesidad de un cambio. Muchos fans creen que Sánchez, y no Özil, es el correcto.



¿Por qué? “Ambos son jugadores de clase mundial, pero Sánchez es más singular, y por lo tanto más valioso para el Arsenal”, lanzaron.

Además, agregaron que si el germano deja el club “hay un buen número de 10s brillantes por ahí que se podrían convencer para llegar al Arsenal”

“Ni Isco ni James Rodríguez está totalmente resueltos en el Real Madrid, Mario Götze en el Borussia Dortmund, e incluso Julian Draxler, en el París Saint Germain, aún podrían venir a Inglaterra. El fútbol europeo moderno crea jugadores con estas cualidades y no son difíciles de encontrar”, sentenciaron.

Y aquí es donde el medio inglés marca la diferencia.

“Pero, ¿Cuántos jugadores como Sánchez hay en el juego moderno? Si el Arsenal lo pierde, ¿Cómo van ellos a reemplazarlo? Paulo Dybala en la Juventus es un jugador fantástico, pero no tiene el mismo físico de Sánchez. Antoine Griezmann es un segundo delantero, no un líder, y puede estar fuera del rango de precios del Arsenal. Si Sánchez va al PSG, China o en cualquier otro lugar, no será reemplazado de igual a igual”, declararon.

Finalmente, el periódico planteó la pregunta sobre la importancia de Alexis por sobre el alemán y el entrenador ‘gunner’, dando a entender que si renuevan al chileno será a un alto precio, pero totalmente recomendable.

“¿Y si Sánchez, en lugar de Özil o Wenger, es el hombre más importante en el Arsenal? ¿Y si él es la persona cuyas demandas se deben satisfacer, financieramente y en todos los ámbitos? Sería caro, pero una buena inversión en un jugador top en el top de su juego”, cerraron.

