¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

En España critican a Ter Stegen y piden retorno de Bravo: "¿Y si hacemos un trueque?"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Están disconformes. El irregular inicio de temporada del FC Barcelona en La Liga, donde marcha tercero a 5 cinco puntos del líder Real Madrid (aunque los ‘merengues’ tienen un duelo pendente), han desatado una serie de críticas contra el plantel ‘blaugrana’.

Uno de los mayores ‘apuntados’ por los hinchas y los medios hispanos, con bastante diferencia, ha sido el joven portero alemán Marc Ter Stegen.

Y es que el club catalán ha encajado 17 goles en la misma cantidad de partidos, algo que no ocurría desde la temporada 12-13, cuando el rendimiento de Víctor Valdés ya venía en decadencia.

En este sentido, el columnista de Diario Marca Jaime Rincón, ‘destrozó’ al alemán y ‘abogó’ en una publicación por el retorno inmediato de Bravo.

“Cuando Sansone marca tras un contragolpe de libro, no me pregunten por qué, pero mi cabeza se puso a repasar las paradas decisivas que había realizado Ter Stegen esta temporada. O ando mal de memoria o es que no hay ninguna. Así de claro”, empieza con dureza el escrito de Rincón.

En la misma línea, el especialista añade que “el alemán tiene una percha impresionante, desborda elegancia con el balón en los pies… pero, ¿y de parar? de eso mejor no hablamos”.

“Un portero del Madrid o del Barcelona debe distinguirse por ser desequilibrante con sus acciones. Capaz de sacar un mano a mano o sacar una intervención milagrosa cuando todos esperan que sea gol”, agrega.

Por lo mismo, Rincón destaca al ahora arquero del Manchester City y lanza una propuesta: “Ter Stegen no da puntos, Bravo sí los daba. Pep, piénsatelo. ¿Y si hacemos un trueque? cuanto se echa de menos al chileno”.

“Por cierto, yo era de los que defendía a principio de temporada en las charlas entre amigos que el Barça debía apostar por el alemán. Se me acabaron los argumentos”, concluye.

Tendencias Ahora