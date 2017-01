¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Arturo Vidal reveló el nombre de los futbolistas con los que disfruta jugando



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

El ‘Rey’ Arturo descansa tras una ardua temporada deportiva. Su año fue sin duda positivo tanto el Bayern München como en la ‘Roja’, logrando un desempeño que le valió ser considerado en la mayoría de los ránkings más destacados sobre futbolistas.

En entrevista con el sitio oficial de la Bundesliga, el chileno analizó su trabajo en el año anterior considerándolo como muy positivo, aunque remarca no haber quedado satisfecho pues le faltó ganar la Champions.

“En una escala de uno a diez, le pongo un nueve. Faltó la Champions League, donde llegamos a semifinales. En ese partido jugamos realmente bien, pero quedamos fuera frente a un equipo duro (Atlético de Madrid). Espero que este año sea un diez”, puntualizó.

Para Vidal el ‘Gigante de Baviera’ debe ganar todo este 2017 pues cuenta con equipo para ello.

“Este equipo tiene que ganarlo todo y por eso tiene los jugadores que tiene. Yo creo que este año (2017), es el nuestro. Tenemos un muy buen cuerpo técnico y grandes jugadores con muchas ganas de lograr títulos. Así que vamos a ir por todas”, explicó.

El chileno, que se considera un hombre agradecido del fútbol por la posibilidad que le ha entregado de alcanzar sus metas, también reveló con qué jugadores disfruta mirando y jugando.

“He jugado con muchos futbolistas de primera categoría y varios de ellos, ahora mismo, son los mejores del mundo. Es difícil decantarse por uno u otro… pero en la portería, por supuesto, Manuel Neuer, también Gianluigi Buffón y Claudio Bravo. En el medio campo está Andrea Pirlo, Xabi Alonso, Charles Aránguiz o Frank Ribery“, manifestó.

Finalmente no evitó comentar que dentro de sus posibilidades está el retirarse en Bayern München, pese a que en Inglaterra afirman que el Chelsea estaría interesado en sus servicios y Conte querría convencerlo de cambiar para sumarlo a su proyecto.

“Sí, es posible (retirarse en el Bayern). Me siento muy cómodo y feliz, entonces, es difícil decir que quiero terminar mi carrera en otro lado. Me siento como en casa. Mi familia está bien, mis hijos están mejor que nunca (…) Igualmente, uno nunca sabe lo que depara el futuro. También, me gustaría jugar en Colo Colo al final de mi carrera.

Tendencias Ahora