Leonardo Valencia es vinculado como opción para reforzar al Chapecoense



Publicado por Juan Carlos Pérez

No es la primera vez este semestre que se vincula a Leonardo Valencia con un equipo extrajero. Vasco da Gama, Flamengo e incluso el Olympique de Marsella habrían estado sondeando al jugador, aunque hasta ahora nada de ello fue concreto.

Esta vez un nuevo candidato aparece entre los interesados por fichar al volante de Palestino, quien actualmente se encuentra concentrado con la ‘Roja’ para disputar la China Cup, que se llevará a cabo desde el miércoles 11 al domingo 15 de enero en suelo chino.

Se trata nada menos que del Chapecoense, cuadro que ya inició el proceso de reconstrucción deportiva tras la tragedia aérea que les afectó, en donde ya han confirmado cinco incorporaciones hasta la fecha, siendo la última la del uruguayo Emilio Zeballos.

Valencia podría ser el sexto refuerzo, pues según afirma CDF, el conjunto del estado de Santa Catarina busca completar su plantel y para ello piensan en el chileno.

Las gestiones ya se habrían iniciado, aunque en primera instancia un préstamo del seleccionado habría sido rechazado, por lo que mediante un intermediario el diálogo se habría reactivado entre dicho equipo y Palestino.

Pero Brasil no sería el único lugar en donde quieren ver el talento del ex jugador de Universidad de Chile, ya que en México también interesaría. Allí lo esperarían con los brazos abiertos en el Atlas, aunque no hay nada preciso.

De momento el mediocampista sigue siendo parte del plantel de Córdova para los siguientes desafíos del ‘Tino’.

