Las ingratas y amenazantes lesiones que marcaron el duro semestre "rossonero" de Fernández



Matías Fernández

Miró al cielo esperando la orden del colombiano Wilmar Roldán. Cerró los ojos y se acomodó por última vez el cabello antes de realizar esos ya típicos pasitos previos al misilazo que se clavaría en un ángulo imposible para ‘Chiquito’ Romero.

El de Matías fue el primero para Chile y envió un mensaje lleno de coraje a los compañeros, quienes terminaron ganado la serie a la que él dio inicio escribiendo así, el comienzo de un capítulo dorado en la historia de la ‘Roja’.

Aquél penal de 2015 parecía poner algo de justicia a la carrera de un jugador que se ha mantenido en la mayoría de los procesos con la selección desde su debut formal en 2005. El protagonismo adquirido y el poder levantar una copa preveían una consolidación con el ‘Equipo de Todos’, que sin embargo las lesiones ya habían comenzado a deteriorar.

De hecho, en la competencia conmemorativa de los cien años del torneo que se jugó en Estados Unidos, quedó fuera tras una torsión de rodilla izquierda que le provocó un bloqueo articular. De esta forma en 2016 la participación del ’14’ con Chile nuevamente se postergaba, tal y como para la Copa del Mundo en Brasil, cuando se descartó debido a una rebelde complicación física.

“No estoy en condiciones de jugar un mundial, me tengo que operar, así que no voy a poder estar“, informaba en conferencia visiblemente afectado luego de una rotura parcial de los ligamentos de su tobillo derecho.

Poco a poco comenzó a olvidarse el recuerdo de aquél infatigable volante alzado como el mejor futbolista de Sudamérica en 2006. Sus deslumbrantes actuaciones vestido de blanco y negro, que más de alguna gota hicieron caer desde la frente de diversos arqueros por su calidad con los balones detenidos, comenzó solo ser parte del archivo y el presente inevitablemente lo tornó a ser advertido como una alternativa más.

En Italia el ‘Pelusa’ tuvo buenas y malas, no obstante siempre faltó algo. Ya no era ese pirotécnico jugador que corría incluso con un marcador sobre su espalda, ni muchos menos la promesa que le valió ser transferido a Villarreal en una cifra récord.

El primer semestre de este año en Fiorentina, su anterior equipo, la relación con el DT portugués Paulo Sousa no fue la mejor. Fernández no era considerado pieza clave del equipo, pese a realizar buenos cometidos en la escuadra ‘Viola’. Sobre el final terminó relegado con un club que no estaba dispuesto a pagar su salario, situación que muy por el contrario a ser adversa, le significó el paso al equipo más importante que haya defendido en el viejo continente.

Pasadas las 18:00 horas del miércoles 31 de agosto el volante nacional, que en aquél entonces estaba concentrado con la ‘Roja’, era oficialmente inscrito como nuevo refuerzo del AC Milan. Su quinta camiseta luego de Colo Colo, Villarreal, Sporting de Lisboa y la ya mencionada Fiorentina, desde donde partió cedido por una temporada con la opción de compra.

La felicidad por dicho traspaso sin embargo sería interrumpida seis días después, en un partido ante Bolivia válido por las Eliminatorias. Allí saltó al campo a los 54′ y solo once minutos más tarde volvió al banco por lesión.

Su molestia esta vez fue en el músculo extensor del muslo derecho, que le impidió realizar el debut como ‘Rossonero’ hasta dos meses y seis días después de haber sido inscrito. Tras ese periodo dio el primer paso, cuando al fin Montella lo pudo enviar a la cancha en un sufrido triunfo ante Palermo (2-1) por la duodécima fecha de la Serie A.

Ahora venía lo bueno. El ‘Mati’ debía devolverle la mano al estratega que insistió por llevarlo a San Siro hasta último minuto cuando todo parecía indicar que llegaría a Cagliari, sin embargo el destino le volvía a jugar en contra impidiéndole responder.

Ello porque el calerano sufriría en su primer partido como titular este semestre una nueva molestia, que le hizo salir en forma obligada tras 10 minutos del pitazo inicial ante Empoli.

Una lesión de primer grado en su abductor derecho y el mundo que se venía abajo, más aún cuando volvió a quedar fuera de la nómina para medirse al Atalanta por liga debido a una inflamación de su rodilla derecha la semana pasada.

Todo eso se espera haya quedado atrás. Por lo menos el viernes ‘Matigol’ volvió a sonreír aunque fue desde la banca, ya que su equipo logró en Doha conquistar la Supercopa de Italia ante Juvetus, rompiendo una mala racha de cinco años sin levantar un título.

Festejó el conjunto lombardo y también el chileno, quien sumó su primer titulo a nivel de clubes tras 10 años desde que dejó el Monumetal.

Sin duda una segunda mitad de año amarga para el mediocampista, donde solo ha dicho presente como ‘Rossonero’ en cuatro oportunidades sin lograr mayor trascendencia, además de estar fuera de los planes de la ‘Roja’ temporalmente pues ni siquiera fue nominado para disputar la China Cup. Deberá dar vuelta la página. Pensar en el nuevo año y en el siguiente desafío por la Serie A del 08 de enero, cuando se mida al conjunto que por 15 minutos no terminó siendo su actual equipo, el Cagliari. Ese día es de esperar que el ’14’ retome el desempeño por el que más de alguno le llamó en cierto momento; un ‘Cra’.

