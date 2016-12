¿encontraste un error? avísanos

Athletic de Bilbao confirmó que jugador Yeray Álvarez tiene cáncer en un testículo



Publicado por José Luis Rivera

El joven defensa Yeray Álvarez (21 años), del Athletic de Bilbao, sufre un cáncer en su testículo derecho, por el que será operado la próxima semana, anunció ayer viernes el presidente del club en una comparecencia urgente en compañía del jefe médico de la entidad.

“Yeray tiene un tumor en un testículo y será operado la semana que viene”, explicó el presidente Josu Urrutia en una conferencia de prensa en la sede del club en Ibaigane, agregando que “yo le he visto bien, tranquilo y sereno. Está demostrando lo que es y su madurez, no sólo en el campo, también fuera. Es optimista y nosotros también lo somos. Le he dicho que no está solo y que entre todos sacaremos esto adelante“.

Urrutia explicó que el tumor había sido detectado el jueves tras unas pruebas médicas. Álvarez se encuentra desde entonces descansando junto a familia con motivo de las fiestas navideñas, a la espera de pasar por el quirófano.

El jefe de los servicios médicos del Athletic, Jotxean Lekue, explicó los motivos de las pruebas médicas realizadas, acotando que “tenía molestias en la zona pélvica e hicimos unas pruebas. Así se le detectó la enfermedad”.

Lekue explicó que el primer paso es “extirpar el tumor” y afirmó que son “moderamente optimistas” ante el caso de Yeray, aseverando que “sabemos lo que sabemos. No queremos especular. Es grave y vamos a actuar con celeridad”.

La intervención quirúrgica tendrá lugar probablemente el martes 27 en Bilbao.

Yeray Álvarez se formó en las categorías inferiores del club vasco y debutó en septiembre con el primer equipo en la derrota 3-0 ante el Sassuolo italiano en la Europa League. Sus buenas actuaciones defensivas le hicieron ser en los últimos meses unas de las revelaciones de la temporada.

