Sánchez se pone metas: "Estoy apuntando a ser uno de los mejores jugadores del mundo"



Publicado por José Luis Rivera

El atacante del Arsenal de Inglaterra, Alexis Sánchez, sostuvo que busca diariamente mejorar para convertirse en el mejor jugador del mundo y que para lograrlo ocupa todas sus energías, por lo que no pretende bajar la intensidad en los entrenamientos ni en los partidos.

“Mi carrera no durará para siempre y estoy apuntando a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Quiero hacer lo mejor y ser profesional hasta que termine mi carrera”, expresó el seleccionado nacional en diálogo con el sitio oficial del elenco ‘gunner’.

“Me gusta mucho el fútbol, siempre he querido ser uno de los mejores jugadores del mundo y lo he estado diciendo desde niño. Voy a reducir la intensidad después de que me retire, pero por el momento voy a seguir así“, complementó.

Finalmente, en relación a su secreto para mejorar día a día su juego explicó que “sólo trato de entrenar bien, dormir bien y ser profesional en mi trabajo. No hay mucho secreto para ello”.

