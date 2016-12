¿encontraste un error? avísanos

Payet detalla cómo fue ser dirigido por Bielsa: "En mi primera broma, me apartó del grupo"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Hay un técnico que genera admiración y dejó un gran recuerdo en la ‘estrella’ del West Ham United, Dimitri Payet. Se trata de Marcelo Bielsa, por quien fue dirigido en Olympique de Marsella antes de llegar a la Premier.

Su relación sin embargo no tuvo un inicio tan fluido, según detalla el propio finalista de la Eurocopa con Francia, quien reveló haber recibido correcciones ejemplificadoras tras comportamientos que el rosarino no tenía contemplados en su trabajo.

“Y es cierto que estaba detrás de mí. En mi primera broma, me apartó del grupo. No teníamos miedo de él, pero sabíamos que podía tomar decisiones muy duras si era necesario. Quién se pica, ajos come”, expuso el atacante galo a SFR Sport.

Pese a los castigos, el ‘Loco’ dejó buenos recuerdos y alzó la carrera del futbolista de 29 años, quien por cierto ha sido vinculado como un posible fichaje del Arsenal.

“Él me enseñó cosas que ningún otro hizo. Todo comenzó ahí. El primer día me dijo: ‘Conmigo no vas a poder descansar’. Y eso pude verlo“, puntualizó.

“Una vez no me esforcé lo suficiente y Bielsa no me consideró en el equipo. Me dio los días libres. Entendió siempre lo que necesitaba y lo hizo sin ser muy agresivo. Siempre fue justo“, complementó.

EXCLU – Payet et l’influence de Bielsa : « Il a compris ce qu’il me fallait. Je me sers encore de son travail » #SFRSport1 @TeamDugaRMC pic.twitter.com/xwJlNbVQXG — SFR Sport (@SFR_Sport) December 19, 2016

