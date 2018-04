¿encontraste un error? avísanos

Felipe Campos y duelo con Delfín: "Estamos trabajando para ganar, no para un empate"



Publicado por Nicolás Maureira

Felipe Campos, lateral de Colo Colo, anticipó este lunes lo que será la visita alba a Delfín de Ecuador, por el Grupo B de la Copa Libertadores, donde el ‘Cacique’ está en la obligación de rescatar los tres puntos si desea mantener las opciones de clasificar a los octavos de final.

De cara al choque de este miércoles en la ciudad de Manta, el exjugador de Palestino declaró en rueda de prensa que “si perdemos quedamos afuera, no sacamos nada con empatar. Vamos a ir ganar que es lo que teníamos en mente y estamos trabajando para eso, para ir a buscar los tres puntos”.

“Nosotros estamos trabajando para eso, para ganar y no para un empate. Estamos mentalizados en eso hace mucho tiempo. La semana pasada trabajamos pensando en Curicó, pero ahora ese partido ya pasó y nos enfocamos en Delfín. Estamos trabajando para obtener los tres puntos, no hay otra opción”, agregó.

Recordar que el cuadro ecuatoriano sorprendió a los albos en Santiago, ganando por 2-0, resultado que terminó siendo el inicio de la pesadilla para el entrenador argentino Pablo Guede, quien finalmente dejó la banca del elenco popular.

“Siempre vemos los partidos, ganamos o perdamos. Analizamos los defectos, ratificamos las virtudes. No creo que (el 0-2 en el Monumental) haya pasado por un exceso de confianza, creo que jugamos bien, pero cometimos errores puntuales y por algo ellos también están en la Copa Libertadores”, dijo.

En tanto, Campos fue claro que no hay otra opción que vencer a la escuadra ecuatoriana. “Vamos a hacer lo posible en ir a buscar los tres puntos, no importa si el pasto está largo o el cómo esté la cancha (…) Son muchas las cosas a las que no estamos acostumbrados, pero en mente sólo tenemos el ganar”, aseveró.

Por último, el zaguero se refirió al arribo de Héctor Tapia al banco de Colo Colo. “Es muy pronto para analizar un cambio. Aún no tenemos una semana normal para trabajar. Es un técnico de casa, en lo personal no lo conozco del todo aún, pero tengo compañeros que lo conocen y me dieron puras buenas referencias de él”, sentenció.

