Jaime Vera se sincera luego de no llegar a Colo Colo: "Estuve cerca, más cerca que nunca"



Publicado por Raúl Galdames

Era uno de los candidatos para asumir la banca de Colo Colo. Jaime Vera compitió codo a codo con Héctor Tapia para llegar a Pedreros, ahora, el ‘Pillo’ cumple medio año cesante donde le han negado la opción de ser DT en tres ocasiones.

“Siento que fue como un partido que perdimos 1-0 en el minuto 90. Ése fue el sentimiento que tuve. Me dolió, me amargué, pero eso me duró lo que duró el día. Al otro día ya estaba repuesto. Estuve cerca, más cerca que nunca, pero lamentablemente no se pudo”, comenzó diciendo Vera a La Tercera.

Consultado por si se ofreció a Colo Colo, el ‘Pillo’ negó todo y aseguró que lo contactó Gabriel Ruiz-Tagle. “Me junté con él el domingo al mediodía en su casa y el martes hice la presentación. Así fue. Lo negué porque ellos me dijeron que no era bueno que se supiera que yo iba a conversar, querían máxima privacidad”, comentó.

Allí también relata la presentación que tuvo que hacer al Directorio de Blanco y Negro donde aseguró que algunos ven poco fútbol. “Me dio la impresión de que muchos directores no me conocían, así que querían saber quién era yo y cómo trabajaba. Me dieron 20 minutos para resumir lo que era como entrenador, les expliqué lo que hacía, con qué gente había trabajado, a qué gente había ayudado en su formación y la última parte fue sobre lo que hicimos en Iquique con un equipo muy chico, con todos los déficits que teníamos, clasificándolo a la Libertadores”, dijo el entrenador.

Acto seguido añadió que “yo creo que ven poco fútbol. Muchos sabían quién era Jaime Vera pero no cómo soy. Les comenté que no tenía doble discurso y que toda mi vida había sido igual. Y que mi trabajo era honesto y profesional”.

Con respecto a su relación con Héctor Tapia, nuevo entrenador de Colo Colo, Vera señaló que “lo conozco desde niño, tuve la suerte de dirigirlo. Cuando él estuvo en Colo Colo yo era el ayudante técnico así que lo conozco bien. Y le deseo que le vaya bien porque es un entrenador chileno, joven y con mucho camino por recorrer”.

¿Y la Universidad de Chile?

La salida de Ángel Guillermo Hoyos dejó una vacante en la Universidad de Chile, archirrival de los albos. En Azul Azul buscan técnico y el ‘Pillo’ no mira con malos ojos la opción, pero también es realista.

“Yo creo que, no por mí, sino por los hinchas, nunca me ofrecería en la U. Porque a mí me identifican con Colo Colo. Y ojo, me identifican con Colo Colo, pero nunca he podido entrenarlo. No soy identificado con la U y es muy difícil que llegue a la U”, relató el exentrenador de Deportes Iquique.

Eso sí, confesó que “a Carlos (Heller) lo conozco hace años. Si alguna vez llegara a dirigir la U los más felices serían mis familiares, son todos de la U”.

