Héctor Tapia sobre su debut: "Por cómo se dio el partido, me voy conforme"



Publicado por Raúl Galdames

Colo Colo empató en su visita ante Curicó Unido en el debut de Héctor Tapia donde se firmó un entretenido 0-0 en el Estadio La Granja.

‘Tito’ habló sobre el partido diciendo que “no me gustan los empates, pero por cómo se dio el partido, me voy conforme. Pensábamos sumar para acercarnos a los líderes”, acto seguido alabó al rival añadiendo que “Curicó nos presionó bastante bien. Nos complicó. No hay que quitarle méritos al rival”.

“El equipo mostró entrega y disposición. Pusimos jugadores más jóvenes, pero era lo que teníamos planificado. Fue un partido de mucha lucha y nuestra defensa fue coordinada. Esto nos deja en buen pie para lo que viene a mitad de semana”, comentó el técnico de Colo Colo.

Además, Tapia habló sobre la suplencia de algunos experimentados como Jaime Valdés y Esteban Paredes diciendo que “propusimos un partido con jugadores más jóvenes. Esteban y Jaime venían con algunas complicaciones físicas”.

Por último, el entrenador apuntó al próximo desafío internacional de los albos en la Copa Libertadores diciendo que “tenemos un equipo mucho más fortalecido para lo que viene que es la Copa Libertadores. Creo que tendremos el equipo completo para viajar a Ecuador. Queda analizar, corregir y preparar lo que viene”.

