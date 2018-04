¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Jorge Valdivia y relación con Hernán Torres: "No somos amigos, pero somos profesionales"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Jorge Valdivia salió al paso de las declaraciones de su esposa, Daniela Aránguiz, quien en Chilevisión declaró que no le gustaría que Claudio Borghi o Hernán Torres llegaran a Colo Colo, por su manejo en el polémico ‘bautizazo’.

En conversación con Radio Duna, el ‘mago’ fue claro: “¿Es malo que yo diga que prefiero trabajar con un entrenador en vez de otro?”

Consultado por el ‘bautizazo’, el nacional comentó que “ya recibimos un castigo nacional y público. Fuimos sancionados públicamente. Para nosotros fue una vergüenza. Ahora, yo no he ido a la oficina de nadie a condicionar mi trabajo”.

“No es imprudente la declaración de mi señora, porque estuvo conmigo cuando fuimos enjuiciados públicamente. No hay que enjuiciarla a ella, es sólo su opinión. Yo fui contratado para jugar y lo he hecho”, agregó.

“Si el ‘Bichi’ (Claudio Borghi) llega, ahí sí me tendría que ir, pero porque él dijo que no podría trabajar conmigo. ¿Héctor Tapia? A mí no me tiene que parecer, la institución decide cuál es su opinión. ¿Hernán Torres? Es el padrino de mi hija, no somos amigos, pero somos los dos profesionales. No va conmigo condicionar la llegada de Tapia porque llegue él”, cerró.

Tendencias Ahora