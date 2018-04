¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Héctor Tapia y opciones en la Libertadores: "Si, se puede clasificar a octavos"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Finalmente la teleserie ha llegado a su fin. El exDT de Everton, Héctor Tapia, se convirtió en el nuevo entrenador de Colo Colo.

En conferencia de prensa, ‘tito’ declaró sentirse muy orgulloso y feliz.

“La sensación es de mucho orgullo y felicidad, de que la gente que está a cargo del club crea en mi y los que me acompañan”, dijo.

De partida, el nuevo DT del cacique aclaró que “estamos sobre la hora para el partido con Curicó Unido, que es lo más importante que tiene el equipo ahora, por más que luego venga el partido con Delfín”.

En cuanto a su cuerpo técnico, “tito” ratificó que “viene con Claudio (Maldonado), Gualberto (Jara), Marco Muñoz que está en las divisiones inferiores. También quiero integrar a otro entrenador de las inferiores y Hernán Torres en la parte física. Están todos muy motivados”.

Consultado por su contrato, el cual dura hasta diciembre y es renovable, el nacional comentó que “los contratos por un año no me incomodan. Creo que el técnico de Colo Colo está siendo evaluado a cada partido y no tengo problemas con ello. Puedo hacer un contrato por dos años, pero a los tres meses estar fuera. Por eso no es tema”.

Un tema pendiente en Colo Colo es la Copa Libertadores. El “popular” viene herido en el certamen internacional y necesita ganar para poder clasificar a la siguiente ronda.

En ese escenario, Tapia se mostró favorable en lograr la clasificación.

“Sí. (Se puede) ganando, no hay otra. Se han cedido puntos importantes que hay que tratar de ir a buscar de visita”, lanzó.

Tendencias Ahora