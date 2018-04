¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

El ’potente’ desahogo de Valdivia: No he exigido ningún entrenador, váyanse a la mierda



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Reaccionó furioso. El volante de Colo Colo Jorge Valdivia no ocultó su molestia contra las versiones de prensa que aseguraron que dejaría el ‘Cacique’ si el ‘Bichi’ Borghi asume en la banca ‘alba’.

Y es que algunos medios, como Emol, levantaron una entrevista a la esposa del jugador en el programa ‘Síganme los Buenos’ del Canal Vive, donde expresó que “hay rumores que podría entrenar Borghi y no me gustaría que Jorge estuviera con él”.

Por lo mismo, el ‘Mago’ utilizó su cuenta oficial de Instagram y en las historias emitió una contundente declaración: “No he puesto ninguna condición, no he condicionado la llegada de nadie. Tengo muy claro que el club está por sobre el jugador”, escribió.

En la publicación Valdivia además detalla que “no he ido a la oficina de nadie para exigir A o B como entrenador... Así que por favor déjense de webiar con el tema”.

“Váyanse un rato a la mierda, cuando yo hable al respecto hagan la noticia… El entrenador que llegue tendrá el mismo compromiso que demostré hasta ahora y punto”, complementó.

Jorge Valdivia también admitió que comprende los dichos de su esposa: “Si mi mujer habla lo que habló lo dice a título personal y desde el dolor de mujer y madre de mis hijos por lo que pasó hace años”.

Recordemos que le ‘Cacique’ se quedó sin entrenador luego de la renuncia del argentino Pablo Guede, quien dejó la banca tras entender que no tenía el respaldo de la hinchada.

Ahora, Héctor ‘Tito’ Tapia asoma como el gran candidato para el puesto de director técnico del cuadro de Pedrero. Eso sí, Jaime Vera y el ‘Bichi’ son otras opciones importantes al interior del directorio de Blanco y Negro.

Tendencias Ahora