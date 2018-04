¿encontraste un error? avísanos

Ruiz-Tagle sobre su relación con la barras: "Tuvimos contacto, debimos ser más prolijos"



Publicado por Raúl Galdames

Habló el nuevo presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle dio su primera conferencia de prensa en su segunda era al mando de la concesionaria.

El ex Ministro del Deporte tuvo que enfrentar varios temas ligado a su periodo anterior en Colo Colo, como es el caso de las barras bravas, y también sobre temas empresariales como el caso de la colusión del confort.

Recordar que Ruiz-Tagle estuvo vinculado con la barra brava del Cacique donde la relación entre ambos que se basaba en pagos a líderes históricos de la Garra Blanca.

Por su polémica relación con las barras bravas de Colo Colo en el pasado, el nuevo presidente entregó sus primeras palabras diciendo que “hoy la realidad del fútbol chilena es diferente a la de antes. Los más antiguos recordarán que en esos años no había ley que regulaba violencia en los estadios”

De hecho, Ruiz-Tagle aclaró que “hicimos lo que teníamos que hacer en su momento. Tuvimos contacto con las barras, probablemente debimos ser más prolijos. Pero nuestra idea era garantizar la seguridad de las personas”.

Luego el nuevo timonel albo aseguró que no habrá un actuar parecido al de su mandato anterior. “Hoy hay una ley que regula ese tipo de relaciones con barristas, que están prohibidas, y debemos actuar de acuerdo a eso. Si me preguntan si haría lo mismo que antes, no, no lo haría”, cerró Ruiz-Tagle.

