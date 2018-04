¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Óscar Opazo pide que le anulen la expulsión: "Deberían quitarme la roja"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El lateral derecho de Colo Colo, Óscar Opazo, acudió este martes al Tribunal de Disciplina de la ANFP para defenderse de la expulsión del pasado domingo en el superclásico del fútbol chileno.

Roberto Tobar, árbitro del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, consignó un “pechazo” del ‘Torta’ contra Lorenzo Reyes como el motivo de su tarjeta roja, el cual fue “en una actitud provocativa”.

Tras prestar declaración, Opazo explicó nuevamente lo inentendible que fue para él la expulsión. “Están las imágenes, más allá de lo que yo pueda decir están las imágenes, que pueden revisarlas y son muy claras. Y ahí se ve que no existe el pechazo por el que fui expulsado. Las imágenes son mas aclaratorias. Puede verse que en ningún momento hago lo que dice en el informe el árbitro”, señaló.

Ante esto, el formado en Santiago Wanderers pide que le quiten la sanción. “Deberían sacarme la roja, pero no diría que estoy confiado porque otras veces me tocó venir y al final no fue así. Creo que las imágenes son obvias y queda claro que en ningún momento le doy ese pechazo provocativo al jugador de la U”, indicó en declaraciones recogidas por La Tercera.

Colo Colo recibirá a Deportes Temuco el próximo sábado por la décima fecha del campeonato nacional. El Cacique cuenta con la baja de Claudio Baeza por acumulación de amarillas.

Tendencias Ahora