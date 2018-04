¿encontraste un error? avísanos

Anibal Mosa confirma la continuidad del DT: "Pablo Guede sigue en el cargo"



Publicado por Raúl Galdames

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró este domingo la continuidad de Pablo Guede como entrenador de Colo Colo, luego del valioso triunfo del elenco popular por 3-1 sobre Universidad de Chile en el Superclásico número 183.

Tras el pitazo final, el máximo dirigente de la concesionaria alba bajó a los camarines para felicitar al plantel y al cuerpo técnico del ‘Cacique’ por la presentación sobre los pupilos de Ángel Guillermo Hoyos.

Mosa analizó la victoria de su equipo diciendo que “es fruto del trabajo que se vienen haciendo. Veníamos con algunos resultados malos, pero eso tiene este equipo que se reconvierte en la malas”, acto seguido el timonel añadió “y buenos como dice el dicho, por atrás pica el indio”.

El empresario puertomontino fue consultado por si el técnico argentino continuará o no en el banco albo y dijo que “Pablo Guede sigue en el cargo y no va a dejar el cuerpo técnico, tiene un compromiso con los jugadores y con la institución. Este triunfo viene a confirmar el trabajo que él está haciendo, ganarle a la U en su casa no es fácil”, confirmando la permanencia en Pedrero del ex DT de Palestino y San Lorenzo.

En cuanto al encuentro jugado en el Estadio Nacional, por la novena fecha del Campeonato Nacional, Mosa expresó que “estoy contento por el ‘Tanque’ (Paredes) y por el equipo. Le ganamos a un gran equipo como la ‘U’ y tuvimos que darlo vuelta. Estamos muy contentos”.

¿Sigue como Presidente?

Anibal Mosa también fue consultado por si seguía o no en el directoria de Blanco y Negro, a lo que el timonel respondió brevemente que “el día martes veremos lo que dice el directorio, pero el nuevo directorio verá quien debe seguir, ellos ven si sigo o no”.

