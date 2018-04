¿encontraste un error? avísanos

Esteban Paredes sobre reunión con Barroso: "Julio pidió las disculpas y se las aceptamos"



Publicado por Nicolás Maureira

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió al caso Barroso y al duelo del próximo fin de semana ante Universidad de Chile.

En medio de un evento publicitario, el ariete albo fue tajante en señalar que la reunión de jugadores del pasado lunes no fue tensa como se especuló en los medios de comunicación.

“Lo que pasó es que aclaramos las cosas, Julio pidió disculpas y obviamente se las aceptamos”, comentó al programa Todos Juegan del CDF.

“Fue un mal momento lo que puso en ese Twitter, así que quedó todo bien, el grupo aceptó sus disculpas. No inventen cosas que no son y que no fueron nunca”, agregó.

Paredes, además, no escondió su deseo de volver a las redes ante su archirrival. “Esperemos que sea el momento, de repente los delanteros pasamos por sequía. Espero que más allá de los goles que sea un lindo espectáculo”, dijo el atacante cuyo último gol lo marcó en la derrota ante Palestino el pasado 17 de febrero.

El partido entre albos y azules se jugará en el Estadio Nacional el domingo 15 de abril a partir de las 12.00 horas.

