Borghi contra Barroso: "Me molesta que por momentos sea religioso y en otros te destruya"



Publicado por Raúl Galdames

Los problemas que arrastra Colo Colo fuera de la cancha siguen dando coletazos. Cuando el episodio de Pablo Guede y su renuncia estaba pasando a segundo plano cuando apareció Julio Barroso a instalar la polémica.

El defensa escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que dejó pensando a todo el mundo. “Como dijo una vez el gran M.Bielsa ‘Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra…’. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida (sic)”, escribió.

Los comentarios de los hinchas albos no se hicieron esperar pero ahora apareció uno que sabe de camarines. Se trata de Claudio Borghi, que dirigió a Colo Colo entre 2006 y 2008.

El entrenador habló en Fox Sports y apuntó contra el defensa diciendo: “Lo de Barroso es tremendo. ¿Sabes qué me molesta? Lo digo con todo respeto, no tengo nada contra ninguna religión, pero por momentos es religioso y por otros te destruye. Es difícil encontrarle la media”.

Luego el ex entrenador de la ‘Roja’ habló sobre la ausencia del jugador en la rueda de prensa y comentó que que “me parece democrático y lógico que Barroso no esté si no tenía el deseo. El problema, y me pongo en el lugar del jugador, es que imagínate que estamos en un programa donde no nos está yendo bien y (Manuel) De Tezanos se ponga a escribir en Twitter”.

Por último Borghi finalizó sus dichos señalando que “como compañero me hubiera gustado que estuviese conmigo a pesar de no jugar. Y si decide no estar, cosa que respeto, esperaría que no me mate en el entretiempo de un partido donde yo y mucha gente se juega gran parte del año”.

