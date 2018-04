¿encontraste un error? avísanos

"Es un tongo, un show, un chiste": Humberto Cruz criticó fuertemente conferencia de Guede



Publicado por Nicolás Maureira

La conferencia de prensa que dieron ayer Pablo Guede, Aníbal Mosa y Esteban Paredes con el plantel a sus espaldas fue duramente criticada por hinchas, periodistas y exjugadores.

Referentes de Colo Colo no quedaron ajeno a lo ocurrido la tarde del viernes en el Monumental y descargaron sus dardos con los implicados.

Humberto ‘Chita’ Cruz, por ejemplo, no dudó en calificar el punto de prensa de ayer como un “tongo”.

“Esto pasa por resultados. En la Copa Libertadores le tocó un grupo fácil, el más fácil en la historia del club, pero se le complicó y era lógico que saliera. Que los jugadores hayan revertido su decisión parece un show, un tongo, un chiste”, señaló a El Mercurio.

“El técnico no ha andado bien en el torneo local, con un plantel muy competitivo. Algo pasa con eso también, hay que ver qué están haciendo los jugadores. Lo que pasó ante Delfín fue una vergüenza, perder con un equipo tan sencillo es imperdonable. Era la Copa más abordable en la historia alba y estamos casi fuera”, agregó el exdefensor en relación a la derrota por 0-2 del pasado jueves ante el elenco ecuatoriano.

Quien fuera campeón con el Cacique en 1963 y 1970 postuló un nombre para que reemplace al entrenador argentino. “Me gustaría, por ejemplo, que llegara un técnico identificado con el club y chileno, como Jaime Vera, que pudiera asumir si es que finalmente Guede deja el cargo”.

Para Leonardo Véliz, subcampeón de Copa Libertadores en 1973, Aníbal Mosa debe dejar la presidencia de Blanco y Negro en caso que se vaya Guede.

“Si al corto plazo se va Guede, también se debiese ir Aníbal Mosa. No me calza que un presidente que lo apoyó contra viento y marea se tenga que quedar si llega a irse el entrenador a medio camino”, señaló

Otro integrante del Colo Colo 73′, Guillermo ‘Loco’ Páez, también entregó sus sensaciones por la caída ante los ‘cetáceos’. “Lo que vi ante Delfín fue algo increíble. Jugué muchos años en Colo Colo, un equipo que siempre tiene que ser agresivo de manera inteligente, pero eso no pasó ante un equipo muy débil. Colo Colo no mostró nada y eso no es tolerable para el hincha”.

