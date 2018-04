¿encontraste un error? avísanos

Valdivia tras la derrota 'alba' en Libertadores: "El gran objetivo se ve difícil y lejos"



Publicado por José Luis Rivera

El mediocampista Jorge Valdivia fue autocrítico tras la derrota por 0-2 de Colo Colo ante Delfín, reconociendo que el objetivo de avanzar a octavos de final de Copa Libertadores se ve “lejos”.

Luego del encuentro, Valdivia conversó con la prensa y sostuvo que “el gran objetivo se ve difícil y lejos. No hay que disfrazar algo por el que estamos tristes. Es complicado analizar porque está todo fresco. Lo que sí puedo decir es que teníamos un plan de ataque y no nos resultó“, agregando que “en lo personal me voy decepcionado con lo que hice o no hice”.

El volante expresó que “físicamente estamos bien, no hay nadie lesionado. Ese tema es muy sabroso para ustedes, pero estamos bien. Si ganábamos, no sería tema”.

“Estamos al debe en la copa, esto está a la vista y no hay que ocultarlo. Pasar a octavos era el principal objetivo y estamos lejos. Nos vamos muy decepcionados, porque no ganamos un partido para el que antes de iniciarse teníamos las armas y las herramientas para quedarnos con la victoria. Hicimos algunas cosas que trabajamos, tuvimos unas pelotas en el palo… con suerte hubiésemos quedado mejor posicionados para el partido” prosiguió.

Para el ‘Mago’ la caída “no pasa por un tema de jerarquía. Pasa por un tema de que no supimos, en determinados momentos, en desarmar una defensa bien posicionada. Delfín estaba claro, tenía que armar dos líneas de cuatro y salir en contraataque (…) Sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco podemos mentir y decir que Delfín tenía chances de ganar. Nombre por nombre tendríamos que haber ganado“.

Por último, Valdivia no quiso cargar toda la culpa hacia el director técnico, ya que “no es Pablo Guede fútbol club, es Colo Colo. El blanco más fácil es el entrenador. Yo lo defiendo, porque te entrega herramientas, trabajo táctico, analiza los rivales. Para mí su trabajo siendo bueno. Entiendo el enojo de la gente, pero estábamos todos apenados, partiendo por Pablo. Entiendo la amargura y la frustración de la gente, venir y pagar una entrada cara para nosotros no darle una alegría… Esto lo sacamos todos y no uno”.

