Jorge Vergara acusa a Vial y Mosa de "sacar dinero de Colo Colo y llevárselo para la casa"



Publicado por Raúl Galdames

Es un nombre que está grabado en la memoria de los hinchas de Colo Colo. Jorge Vergara se vio manchado por la histórica quiebra del club en 2002. Él es apuntado como uno de los responsables, aunque nunca se pudo confirmar la acusación.

Pero hoy el empresario volvió a aparecer y para hablar, nada más ni nada menos, que de la actual dirigencia de Blanco y Negro. De hecho, Vergara no tuvo problemas en disparar contra Aníbal Mosa y Leonidas Vial, donde los acusa de que “el objetivo de hoy de Colo Colo no es ganar copas o medallas, hacer una infraestructura, el único objetivo es que existan lucas para que se la lleve la gente que está en el poder”.

En una entrevista con El Gráfico, Jorge Vergara no se guardó nada y no tuvo problemas en acusar a los dirigentes sobre los malos manejos que tiene el club. “Es culpa del sistema y de Mosa, claramente, porque no se han preocupado de los juveniles. Si Colo Colo quiebra, ahora no tiene como parar un buen equipo. Para el año de la quiebra, en el año 2002, nosotros ya lo teníamos armado, ahora no tienen cómo” dice el empresario que aprovechó la oportunidad para comparar esta situación con la quiebra.

De hecho va más allá y agrega que “Blanco y Negro ha aislado a la gente del club, algo que ha logrado Aníbal Mosa, pero si no hace una buena Libertadores, puede venir la presión. Actualmente Colo Colo no trabaja para el futuro, trabaja para el presente y eso daña a la formación de jugadores”.

Acto seguido es consultado por la lucha interna entre Aníbal Mosa y Leonidas Vial por lo que respondió que “no sé qué le conviene más a Colo Colo hoy en día. Obviamente Vial no es mejor que Mosa, a lo mejor tiene una imagen corporativa mejor que Mosa, pero el verdadero creador de este sistema perverso es Leonidas Vial, y no creo que sea bueno cambiarlo, pero ninguno de los dos debiera estar en Colo Colo. El problema no son las personas, es el sistema de las Sociedades Anónimas”.

Luego Vergara entrega su opinión de las SADP diciendo que “las Sociedades Anónimas fueron creadas para ganar dinero y dentro de su esquema están bien, el problema es que ellos se adjudicaron esto de forma gratuita y usurparon a los clubes con la complicidad de los políticos y autoridades. A ellos no les importa el club, sólo les interesa exprimir todos los recursos”.

Al ser consultado por si falta un director deportivo en Colo Colo, el exdirigente dispara con todo contra los altos mandos de Blanco y Negro y dice que “tiene que ser una persona que sea director, no a sueldo, un gerente puede ser a sueldo porque son ejecutivos, un director no. Y tiene que ser gente que no esté movida por convicciones económicas, algo que acá no ocurre porque el señor Vial y Mosa le sacan la plata a Colo Colo y se la llevan para la casa. Mosa quiere manejar todo, él tiene empresarios a su lado para comprar más caro”.

Por último, Vergara cierra todo dando su opinión sobre el presente albo y comenta que “todo lo que está pasando lo visualicé y dije que las sociedades anónimas iban a destruir a los cadetes y es lo que ha pasado en el fútbol chileno. La época dorada se gestó en los años ’90 y lo que viene ahora se han gestado en las sociedades anónimas y el fútbol chileno es el más malo, aunque Salah dice que es el mejor”.

