Representante de Soteldo confirma interés de Colo Colo: "Hablé con Mosa tras el torneo"



Publicado por Pablo Velozo

Se está transformando en la figura más anhelada del fútbol chileno. El volante venezolano Huachipato Yeferson Soteldo, sigue acumulando interés entre los grandes de nuestros balompié.

Al ya reconocido deseo de la ‘U’ de sumar al ‘acerero’, confirmado por el propio presidente Carlos Heller, se habría agregado el de Colo Colo.

Así lo ratificó en conversación con Bío Bío Deportes el propio representante del jugador, Sebastián Cano, quien incluso admitió que tuvo una reunión en persona con el timonel del ‘Cacique’, Aníbal Mosa.

“Hablé con el presidente de Colo Colo posterior a que se terminara el torneo. Quería que yo le hiciese ver al club, que ya lo manifesté, como al propio jugador, el interés real que hay de Colo Colo”, expresó.

Además, Cano recalcó que su conversación con Mosa “es parte del juego, de esto que se llama fútbol, yo lo que hice fue escuchar el proyecto del equipo”.

En relación a este tema, el agente del futbolista reconoció que “me llena de orgullo saber que tanto la U como Colo Colo están muy interesados por el jugador. Saber que también en México están interesados”.

Eso sí, Cano no escondió que “en este momento no hay nada formal, digamos desde mi lado, ni de Colo Colo, ni de la U. Siendo dos equipos muy grandes, no entraré en ninguna comparación”.

Finalmente, Sebastián Cano se refirió a la idea de la ‘U’ de contratar a su representado: “Había un interés muy grande, pero estábamos a medio de torneo,y preferimos no acercarnos de ningún lugar. No era ético. Estaban jugando semifinales de Copa Chile y entonces quedamos en vernos, de ahí no me han llamado a mi de la U. Quizás lo hicieron a la gente de Huachipato”, concluyó.

