Ramiro González y supuesto interés de Colo Colo: No me ha llegado ninguna oferta



Publicado por Nicolás Maureira

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, dejó definidos los puestos que necesita reforzar de cara a la Copa Libertadores 2018, siendo esos un delantero centro, un medio ofensivo y un central.

Respecto al defensor, BioBioDeportes informó en la jornada de ayer que Blanco y Negro ve como una posibilidad incorporar zaguero Ramiro González, de buen semestre con Unión Española.

En conversación con BioBioChile tras la derrota de ayer de Unión Española ante Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo, el argentino nacionalizado chileno dijo que se enteró del supuesto interés de los albos en pleno viaje hacia el estadio, pero manifestó su alegría por el solo hecho que su nombre esté sonando en el Cacique.

“La verdad que me había enterado antes de venir al estadio. Sinceramente nadie a mí me habló ni mucho menos. Hoy mi cabeza está puesta en tratar de llegar a la Libertadores con Unión, que fue el primero que me abrió las puertas de venir al fútbol de acá. Obviamente que es gratificante y a uno le pone contento saber que si esas cosas suceden es porque uno está haciendo las cosas bien. Mi cabeza está puesta acá y hasta que termine va a ser así”, señaló.

A raíz de lo anterior, el número ‘6’ de los hispanos descartó algún acercamiento de Blanco y Negro con su representante. “No, nada. Nadie me dijo nada”, reiteró.

Consultado por la derrota por la mínima ante los auricielos (ida del duelo por el subcampeonato), González reconoció que ésta se debió por el bajo nivel que mostraron en el primer tiempo.

“El primer tiempo arrancamos dormidos, el gol de ellos fue por error nuestro (autogol de Santiago Gallucci). En el segundo tiempo fue totalmente distinto, nos paramos unos metros más adelante, tuvimos el control de la pelota, pero no fuimos profundo. La llave está abierta, estamos con confianza de que allá podemos pasar la fase”, expresó.

Cabe recordar que González posee la nacionalidad chilena por su abuelo (realizó los trámites en Argentina antes de llegar a Unión) y sería eso lo que justamente lo acercaría a Colo Colo, teniendo en cuenta que el Cacique completaría el cupo de extranjeros con una posible contratación del argentino-paraguayo Lucas Barrios.

