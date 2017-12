¿encontraste un error? avísanos

Borghi, Olmos, Tapia y Méndez: los comentaristas a los que Pablo Guede le presta atención



Publicado por Nicolás Maureira

En los años que Pablo Guede lleva en Chile y específicamente en su etapa como entrenador de Colo Colo, el argentino no ha podido contar con la popularidad que quisiera, teniendo muchos detractores en la prensa nacional.

Por eso al ser consultado si le molesta la crítica del medio, Guede afirmó que las que le hacen ruido son sólo las que vienen de parte de comentaristas que analizan el fútbol y que, sin decirlo directamente, los considera buenos profesionales en su trabajo.

“Esas cosas a mí no me duelen (las críticas extrafutbolísticas), no me molestan, no me hacen nada, me duelen otras cosas, las críticas pero bien, las que te hacen mejorar”, señaló a SonarFM.

“Que te critique con una altura tremenda Juvenal Olmos, (Claudio) el ‘Bichi’ Borghi, Waldemar (Méndez), (Héctor) ‘Tito’ Tapia… porque lo ven (el fútbol), lo entienden y yo le presto atención a eso, porque eso a mí me hace crecer, porque lo ven desde arriba y también estuvieron abajo”, indicó.

Asimismo, el estratega trasandino destacó el hecho que los mencionados comentaristas centren sus argumentos en lo futbolístico y no en lo extradeportivo.

“Esas son las ‘puñaladas’ que más te duelen, en el buen sentido lo digo, ellos hacen su trabajo y desenmascaran los errores míos y esas críticas son súper elogiables, porque siempre se basan en lo futbolístico y no en lo personal”, expresó.

