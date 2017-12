¿encontraste un error? avísanos

Gonzalo Fierro desmintió mala relación con Guede y aseguró que "la idea de él es que siga"



Publicado por Nicolás Maureira

El lateral derecho de Colo Colo, Gonzalo Fierro, se refirió a su presente en el Cacique, así como también a su relación con Pablo Guede.

El histórico albo abordó su escaso protagonismo en el equipo. Recordemos que el ‘Joven Pistolero’ en el torneo de Transición jugó recién cuatro minutos el pasado sábado ante Huachipato.

“Fue un año difícil por no poder jugar lo que quisiera, pero me sentí importante desde afuera”, señaló al programa Nunca es tarde de Fox Sports.

“Llega un momento en que quizás no cumplía el rol que el técnico quería y desde que me di cuenta de que quizás no encajaba en el esquema, empecé a aportar desde afuera”, agregar.

El número ’11’ del Popular descartó que una enemistad con Pablo Guede fuera el motivo de su suplencia en el semestre.

“No tengo una mala relación con él, si hubo un altercado fue por un problema futbolístico. Nunca vi un conflicto entre técnico y jugador. Lo de Justo (Villar) fue por lesión y lo de Mark (González) porque no le renovaron contrato”, aseveró.

Asimismo, Fierro dijo que “cuando empecé a ser banca seguí trabajando de la misma manera, pero nunca pedí explicaciones“.

Sobre la vez cuando perdió la capitanía, Fierro fue claro al decir que “(no fue) una mala señal, era el capitán en el momento pero tenía tres jugadores que me ayudaron. Quizás la manera como fue no me lo esperaba, pero me lo tomé tranquilo”

Por último, el exjugador del Flamengo dijo que su deseo es continuar en Colo Colo. “La intención mía es seguir. Conversamos hoy (con Guede) y la idea de él es que yo siga”, cerró.

