Anibal Mosa y continuidad de Pablo Guede: "La idea es que siga hasta diciembre de 2019"



Publicado por Raúl Galdames

Terminó el Torneo de Transición y finalmente fue Colo Colo que gritó campeón luego de una última fecha en que varios esperaban que los albos se cayeran para ver lo que podía pasar con la Unión Española y la Universidad de Chile.

Llegaron las celebraciones y la vuelta olímpica para el Cacique que ahora deberá pensar en los refuerzos de cara a la Copa Libertadores.

En ese sentido, el presidente de Blanco & Negro, Anibal Mosa habló sobre estos puntos y sorprendió a todos los hinchas del club diciendo que “deben tener la estatura futbolística para ponerse la camiseta alba. Si son de Colo Colo, mejor, pero aquí vamos a buscar a los mejores”.

Al ser consultado por Matías Fernández, el timonel de Colo Colo dijo que “él tiene la estatura, el apoyo popular y muchas condiciones, pero lo queremos ver bien con Pablo (Guede) que posiciones quiere mejorar y una vez que esté resuelto eso vamos a tomar decisiones inteligentes”.

De hecho, Mosa agrega que la idea es ocupar la base de este plantel para jugar el certamen internacional, que será prioridad para la otra temporada, y le bajó el perfil a una posible partida del ‘Mago’ diciendo “yo creo que a Valdivia no lo sacan más de Colo Colo”.

Por último, el directivo reconoció que espera que Pablo Guede extienda su contrato hasta “diciembre de 2019. La idea es que él pueda tener dos años completos, tomando en cuenta que son campeonatos largos y poder participar los dos años en Copa Libertadores. Lo he comentado con algunos directores y conversado con él y su representante”, cerrando al sostener que “tiene que quedar listo esta semana. No podemos empezar a hablar de refuerzos, quienes se van o se quedan, si no sabemos quien va a conducir al ‘Albo"”.

