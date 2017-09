¿encontraste un error? avísanos

Enrique Osses le respondió a Jorge Valdivia: "La Comisión de Árbitros no soy solo yo"



Publicado por Nicolás Maureira

El ex árbitro nacional Enrique Osses salió al paso de las declaraciones del volante de Colo Colo Jorge Valdivia, quien criticó el accionar de la Comisión Arbitral al denunciarlo por unos dichos en contra del juez Eduardo Gamboa.

El organismo que encabeza Osses denunció al ‘Mago’ por calificar como una “estupidez” la cartulina amarilla recibida por Gamboa en el empate ante Deportes Iquique, el pasado 9 de septiembre.

Ante esto, el experimentado mediocampista señaló que “no insulté a nadie y no dañé la moral de nadie tampoco (…) Así como (Osses) me denunció, que él explicara por qué hace la denuncia contra mí y no contra otros jugadores que también criticaron el arbitraje”.

La respuesta de Osses no se hizo esperar. El ex colegiado declaró escuetamente a La Tercera que “la comisión de árbitros no es sólo Osses”.

En tanto, el miembro del comité de árbitros Francisco Mondría aclaró que “cuando Osses habla es porque lo hemos consensuado. Por algo somos una comisión”.

Valdivia deberá presentarse al Tribunal de Disciplina de la ANFP el jueves 21 de septiembre. El ex Palmeiras y Al Wahda arriesga una sanción de uno a cinco partidos.

