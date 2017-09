¿encontraste un error? avísanos

Jorge Valdivia e igualdad ante Iquique: "Es un partido que no teníamos como perder"



Publicado por Jeser Lara

Jorge Valdivia, mediocampista de Colo Colo, no escondió su decepción por el empate a un gol del cuadro albo ante Deportes Iquique, en el norte por la fecha 6 del Torneo de Transición, y lamentó perderse el próximo duelo ante San Luis por acumulación de tarjetas amarillas.

A la hora del análisis del duelo en el Estadio Cavancha, el ‘Mago’ declaró que “me parece que es un partido que no teníamos como perder. Y en una jugada de contraataque nos terminan empatando, un partido en el que fuimos superiores. Pero no lo rectificamos en el resultado final”.

Consultado por si faltó más asociación en la zona media en el objetivo de romper la zaga rival, el ex Palmeiras y Al-Wahda señaló que “es una cancha difícil de jugar. Ahora no te puedo decir si faltó asociarse más, lo único que puedo decir es que empatamos un partido que no estaba en nuestra cabeza empatar”.

Respecto a la distancia existente respecto al líder Unión Española en la tabla, de siete puntos, el seleccionado nacional indicó que “quedamos muy lejos de los primeros. Ahora es repetitivo, mientras tengamos matemáticamente posibilidades, tenemos que darle con todo. Pero sin duda, siempre partido a partido tenemos que mejorar”.

Por último, Valdivia lamentó la amarilla recibida hoy y que le impedirá jugar ante San Luis en el Monumental. “Fue una estupidez de Eduardo Gamboa la amarilla. Cuando él arbitra fuera de Chile lo hace diferente”, sentenció.

