Esteban Paredes confirma su presencia para el Superclásico: "Conociéndome, voy a jugar"



Publicado por Nicolás Maureira

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, confirmó que estará disponible para jugar el domingo el clásico ante Universidad de Chile.

“Me he sentido bastante bien y hoy realicé el entrenamiento normal. Conociéndome, voy a jugar”, dijo hoy en conferencia de prensa.

“Trabajé aparte los movimientos que me molestaban y hoy me sentí confiado y seguro en que no voy a tener molestias”, agregó.

Consultado sobre el mejor tanto que le ha convertido a la ‘U’, Paredes no eligió ninguno de los nueve que le ha hecho a los azules con la camiseta alba.

“El gol más importante es el que voy a hacer el domingo”, lanzó.

Además, el exariete de Santigo Morning destacó la opción de jugar con Nicolás Orellana en el ataque ante posibles ausencias de Octavio Rivero y Andrés Vilches.

“Con ‘Nico’ nos conocemos desde hace tiempo. He jugado con él y lo seguí cuando estuvo en Everon”, declaró.

