Esteban Paredes: "Las hinchadas se tienen que comportar acorde a lo que es un clásico"



Publicado por José Luis Rivera

Esteban Paredes, delantero de Colo Colo, se refirió al estado de su lesión (una contusión lumbar) ue lo tiene en duda para el ‘clásico’ de este domingo ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo de Transición.

En una actividad organizada por la ANFP para llamar a evitar la violencia de cara al duelo del fin de semana, donde también participó el jugador azul Mauricio Pinilla, el goleador habló respecto al proceso de recuperación de su problema físico.

“La verdad es que me he sentido bien, me queda una pequeña molestia y me falta hacer los movimientos con balón que hago generalmente. Voy a esperar hasta el sábado para ver si estoy en condiciones de jugar (el superclásico)“, expresó en Quilín.

El ‘7’ del ‘Cacique’ no escondió su deseo de estar en el césped de Pedrero este día 27 y ayudar al elenco que dirige Pablo Guede. “Espero llegar porque es un partido importante, nadie se quiere perder este tipo de compromisos. Me encantaría estar, pero hay un plazo de los médicos para cuidarnos, así que voy a esperar hasta el sábado”, sostuvo.

Además, Paredes evitó referirse al largo invicto del elenco popular en Macul ante su más enconado rival (cerca de 16 años). “No pensamos en eso, sólo pensamos en el triunfo y en ganar este partido”, apuntó.

Por último, el experimentado atacante espera un correcto comportamiento de las hinchadas en el Monumental.”De una vez por todas, las hinchadas se tienen que comportar acorde a lo que es un clásico. Invitamos a la gente a que vuelva al estadio sin violencia, eso nos hace mejor a todos. Esperemos que el domingo no pase nada”, finalizó.

