Guede tras caída ’alba’ ante la UdeC: "Nos llegaron dos veces y nos metieron dos goles"



Publicado por Pablo Velozo

Colo Colo cayó por 2-1 ante la Universidad de Concepción en el estadio Monumental, en el duelo válido por la cuarta fecha del Torneo de Transición.

El cuadro ‘popular’ jugó un deslucido partido ante un aplicado equipo del ‘Campanil’, y dejó muchas dudas para el Superclásico de la próxima semana ante Universidad de Chile.

El ‘Cacique’ sufrió frente a los penquistas la ausencia del goleador Esteban Paredes, quien presentó un problema lumbar. El delantero está en duda para el pleito frente a la ‘U’.

Tras el partido Pablo Guede, entrenador ‘albo’ lamentó la derrota, asegurando que les faltó claridad a la hora de concretar.

“Hablar de merecimientos no sirve de nada ahora. Nos llegaron dos veces y nos metieron dos goles, pero creo que es más profundo”, afirmó, añadiendo que “creo que no tuvimos chispa arriba… no estuvimos claros en ataque y no pudimos convertir el segundo gol”.

En la misma línea, el DT agregó que “no estuvimos lo fino que estuvimos en el partido anterior, pero igual generamos y defensivamente no corrimos peligro. Nos llegaron una vez y nos marcaron un gol, nos patearon de 35 metros y la metieron al ángulo”.

Finalmente, al ser consultado por algún mensaje al hincha colocolino, Guede fue contundente: “No se le puede decir nada. Perdimos de local y ellos con un jugador menos. ¡Qué se le puede decir! No se le puede decir nada”.

