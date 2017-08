¿encontraste un error? avísanos

Guede y trascendidos de interés de Central por Barroso: "No pierdo el tiempo con rumores"



Publicado por Pablo Velozo

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, no quiso referirse a la posibilidad de que el defensor Julio Barroso abandone el club.

Esto, ante los rumores de que Rosario Central de Argentina pretendería los servicios del zaguero central.

“No tengo ni la menor idea y no me quiero poner en esa situación tampoco. No me interesa y no pierdo tiempo en un rumor si es que es un rumor“, comenzó diciendo el estratega albo.

Sobre la relevancia que tiene Barroso en el equipo, Guede afirmó que “con los partidos que jugó te lo dice todo, es así, pero no voy a comentar algo que no sé si va a pasar”.

En otro tema, el adiestrador comentó sobre las posibilidades que Esteban Paredes y otros jugadores del ‘Cacique’ sean nominados a la selección para los partidos de Clasificatorias ante Paraguay y Bolivia: “No tengo ni idea y como no depende de mí, no soy yo quien convoca, y no me voy a meter en el trabajo de otro entrenador. Si lo tiene considerado al Tanque (Paredes) bien”.

“Cuando llegamos no había ningún convocado en la selección, desde que estamos nosotros fueron tres, cuatro o cinco futbolistas me parece. Para mí es una alegría por ellos, porque quiere decir que el trabajo que realizan diariamente acá puede llevarlos a una selección nacional que es súper importante. Yo me pongo contento por ellos”.

En lo futbolístico, consultado respecto a si volverán a la titularidad ante la Universidad de Concepción este sábado jugadores como Jorge Valdivia o Matías Zaldivia, pensando que se viene el Superclásico ante Universidad de Chile, el director técnico manifestó que “no pienso en la U, sería una falta de respeto pensar en un equipo que jugamos dentro de 15 días”.

“Lo más importante ahora es la Universidad de Concepción, que va a ser un partido sumamente difícil porque tienen una faceta defensiva muy sólida y en la mitad de la cancha tiene futbolistas de mucha claridad y que en cualquier momento te pueden definir un partido”.

Finalmente, Guede cerró diciendo que “mañana los jugadores van a terminar de recuperar y veré quien está al ciento por ciento para poder jugar el sábado”.

