Raúl Ormeño respalda críticas de Valdivia a los árbitros: "Todos tenemos que cuidarlo"



Publicado por José Luis Rivera

El asesor deportivo de la Comisión de Fútbol de Colo Colo, Raúl Ormeño, apoyó las críticas que realizó el volante Jorge Valdivia al arbitraje de Jorge Osorio en el empate 1-1 de los albos ante Palestino en el cierre de la tercera fecha del Torneo de Transición.

“En la primera jugada de Valdivia, le cometen un foul fuerte y recién amonestaron al chico, que le cometió cinco infracciones antes, cuando quedaban 10 minutos del partido. Lógico que una situación así lo condiciona porque como le va mostrar amarilla al primer minuto que entra”, comenzó diciendo Ormeño.

El asesor agregó que “los árbitros tienen que poner cuidado, porque Valdivia es un jugador que viene a entregar respeto y esto, indudablemente, lo perjudica“.

Sobre si el ‘Mago’ debe tener un trato un trato especial por parte de los árbitros, señaló que éstos “strong>tienen que cuidarlo, todos tenemos que cuidar a Valdivia. Es un jugador que nos muestra todas las semanas cosas que no se ven a menudo en el fútbol y hay que cuidarlo en ese aspecto”.

Una de las tareas dentro de la Comisión de Fútbol es dialogar con los jueces y así lo reconoció el ex volante popular. “La primera semana que asumí fui a hablar con ellos y me parece que hay una buena buena disposición, pero al final no se lleva a cabo en los partidos. Vamos a tener que ir hasta que esto pueda cambiar”, sostuvo.

Finalmente, Ormeño descartó una persecución en contra de Colo Colo. “Yo no lo veo así, no creo que sea una persecución, pero sucede y nosotros nos sentimos perjudicados. Estábamos afuera con el presidente (Aníbal Mosa) y con Jaime (Pizarro) y coincidimos en que el segundo tiempo no se jugó y eso favoreció a Palestino, porque más de 15 minutos no se jugaron”, cerró Ormeño.

