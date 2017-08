¿encontraste un error? avísanos

Andrés Vilches: "Todos sabemos que los rivales le van pegar a Valdivia"



Publicado por Raúl Galdames

El delantero de Colo Colo, Andrés Vilches, coincidió con el asesor de la Comisión de Fútbol, Raúl Ormeño, quien señaló que los árbitros deben cuidar a Jorge Valdivia.

“Todos sabemos que los rivales le van a meter al Mago por la calidad y si lo dejan jugar puede marcar mucha diferencia. Por los árbitros pasa más el tema pero no creo que el árbitro le este diciendo a los rivales que no le peguen”, comenzó diciendo Vilches.

Y sobre lo mismo agregó que “yo creo que podrían hablar con el rival porque siempre le meten, le pegan con o sin pelota entonces creo que ellos podrían manejar mejor el tema”.

El delantero también habló sobre su recuperación del desgarro en la pantorrilla derecha señalando que “a principios de semana me resentí del desgarro, espero estar para la próxima semana, entrenar con normalidad, recuperarme bien y ser una alternativa”.

El ariete, eso sí, reconoció que se apuró en su recuperación. “Me apuré, traté de meterme en lo físico y me resentí, no tomé el tiempo que me habían recomendado (dos semanas). Fue culpa mía porque dije que me sentía bien, que podía hacer los trabajos y lamentablemente recaí”.

El atacante también se atrevió a dar sus candidatos del plantel de Colo Colo para integrar la próxima nómina de la selección nacional para los partidos con Paraguay y Bolivia. “Hay cuatro jugadores que han tenido regularidad y que lo han hecho bien desde el torneo pasado. Pajarito (Valdés), todos sabemos lo desequilibrante que es, Esteban (Paredes) que cada vez que jugamos marca y nos salva, (Claudio) Baeza que es polifuncional, donde lo pongan responde y el Mago (Valdivia) que ha sido un gran aporte para nosotros y creo que le vendría muy bien a la selección”, cerró Vilches.

