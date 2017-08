¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Aníbal Mosa dio por cerrado el ’caso Rivero’: "No hubo ningún vencedor, perdimos todos"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, junto a algunos jugadores del plantel de Colo Colo como Esteban Paredes, Claudio Baeza y Gabriel Suazo, entre otros, realizaron una actividad social esta tarde visitando a niños del Hospital Exequiel González Cortés.

“Esta es una de las labores que tiene que hacer una institución como Colo Colo ya que es más que solamente un club de fútbol y el poder traer cinco minutos de alegría a estos niños donde no lo están pasando muy bien a nosotros nos llena de alegría”, comenzó diciendo el timonel.

Además agregó que “hay unos niños quemados, otra niñita que se le está comiendo los huesos, o sea, uno cuando sale y ve situaciones como estas dice que se está quejando por leseras ya que aquí hay gente que tiene problemas de verdad. Es una política que pretendemos hacer de manera permanente y acercar la institución y los jugadores quienes son los que quieren ver los hinchas”.

En otro tema, Mosa dio por cerrado el “caso Rivero” apuntando a las declaraciones que lo acusaban de faltar a la verdad.

“Me dolieron porque yo voy a cumplir dos años y medio al mando de la institución y he firmado, no sé, doscientos contratos y todos ellos, firmados de manera formal o en una servilleta o en un reataurant, todos se han cumplido pero demos vuelta la pagina porque la institución está por encima de todo”.

Consultado si el delantero uruguayo buscará su salida a fin de año, el timonel contestó: “No lo sé, hoy tiene contrato vigente pero no quiero generar una polémica con esto. Fueron días que no lo pasamos bien, en vez de haber disfrutado del triunfo ante O’Higgins, nos enfocamos en otra cosa. Aquí no hubo ningún vencedor, aquí todos perdimos”.

Respecto a las críticas por el precio de las entradas para el superclásico del próximo 27 de agosto en el estadio Monumental, el mandamás del cacique señaló que “uno quisiera dejar a todo el mundo tranquilo pero las políticas de precio se han acordado en las comisiones correspondientes, tratamos de acercar lo máximo posible y esperamos que podamos avanzar en ese tema”, cerró.

Sobre lo mismo profundizó: “No es un tema tan fácil de resolver, es un proceso que parte ahora y que se tiene que afiatar en el tiempo, esto no es que nosotros hagamos una cuestión para hoy día, tenemos que ver cómo se comportan. En el último partido llegaron como 525 abonados y el día de mañana cuando lleguen dos mil, cinco mil o diez mil tenemos que ir amoldando la estructura para poder entregarle a nuestros hinchas un precio justo, lo más barato posible, pero también tener una responsabilidad financiera con lo que significa los equilibrios del club”.

Tendencias Ahora