Brayan Véjar le entregó su apoyo a Rivero: "Él está enfocado en seguir con nosotros"



Publicado por Nicolás Maureira

El volante de Colo Colo Brayan Véjar comentó la situación del delantero Octavio Rivero quien esta mañana se incorporó al trabajo normal del equipo luego de su frustrado traspaso a Belgrano de Córdoba.

“El tema de Octavio está cerrado, ahora está al cien con nosotros, dijo que estaba enfocado en seguir acá, de hacer una buena temporada y en jugar que es lo que quiere”, comenzó diciendo Véjar.

Y sobre lo mismo añadió: “Todos lo aconsejan y estamos con él. Si no se le dio la oportunidad de salir se le dará más adelante, él siempre entrenó de buena forma y si no le dejaron salir siempre estuvo ahí”.

Respecto a la cancha sintética del Bicentenario de La Florida, escenario del partido del martes ante Palestino, Vejar dijo: “Si bien a Palestino no le pasaron otra cancha, el sintético es mucho más complicado que el pasto natural. Las canchas sintéticas lesionan mucho los tobillos, las rodillas y las caídas son mas fuertes pero a mí me da igual porque en inferiores siempre jugué en esas canchas”.

Finalmente el mediocampista realizó una autocrítica respecto a su poca continuidad en el primer equipo.

“Si el técnico Pablo Guede no me tenía considerado era por mí, porque no estaba teniendo el nivel que el profe quería y yo en lo personal también lo sentía. He tenido chispazos pero no he tenido la regularidad que yo quería, además, me costó adaptarme porque por primera vez me desgarré y estuve dos meses sin jugar”, finalizó.

