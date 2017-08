¿encontraste un error? avísanos

Esteban Paredes anticipa el duelo con O’Higgins: "Va a ser un partido muy complicado"



Publicado por José Luis Rivera

Tras la clasificación de Colo Colo a la segunda fase de la Copa Chile, hoy el plantel dio vuelta la página y ya se mentaliza para enfrentar este domingo a O’Higgins en Rancagua por la segunda fecha del Torneo de Transición, cotejo que se disputará a las 12:00 horas en el estadio El Teniente.

El delantero Esteban Paredes, autor de dos de los cuatro goles a Deportes La Serena, analizó el triunfo, desde la óptica si éste puede ser el punto de inflexión para lo que viene en el campeonato. “Ese es el desafío de nosotros y el mensaje que nos ha entregado Pablo (Guede), que pueda ser así y ya de una vez por todas despegar, para tratar de empezar a ganar mas seguido”.

“Colo Colo tiene que estar preparado para estos partidos, para todo lo que se viene ya que han pasado muchas cosas, de las cuales nosotros tenemos que dar un paso al costado y solamente preocuparnos de lo futbolístico. Esperemos que podamos ratificar lo que hicimos anoche ante La Serena el día domingo”, agregó el delantero.

Respecto a la posible partida de Octavio Rivero a Belgrano de Córdoba en Argentina, Paredes manifestó que “hemos hablado, pero no de su posible salida. No tengo idea si se o no va, pero siempre voy desearle lo mejor a Octavio si es que decide partir. Es un jugador importante, porque cuando jugamos juntos nos acoplamos bien y el equipo ha funcionado de buena manera“.

En relación al partido del domingo ante O’Higgins, el ariete afirmó que “hay que dar vuelta la página del tema de la Copa Chile. Va a ser un partido muy difícil, muy complicado por todo lo que ha pasado en el último tiempo en los partidos con ellos. Es un torneo aparte, así que esperemos poder ratificar lo que se hizo anoche para poder estar tranquilos y traernos los tres puntos, que es muy importante”.

