Paredes valoró su renovación en Colo Colo y ’defendió’ a Guede: Los que lo quieren son más



Publicado por Pablo Velozo

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes se mostró agradecido por la renovación de dos años que tuvo con la institución ‘alba’, afirmando que seguirá ayudando -con goles- en lo que más pueda al equipo, como también para que los jóvenes puedan crecer. Además valoró el apoyo del presidente y parte del directorio por su extensión del vínculo.

Paredes reconoció que optó por quedarse en Macul, en desmedro de la oferta de Peñarol de Uruguay, debido a que quiere seguir creciendo como jugador y así alargar su historia en Colo Colo.

“Obviamente que es importante romper marcas pero tengo el deseo de salir campeón, conseguir algo internacional que es algo que tenemos pendiente y que todos queremos conseguir, pero la historia se dará sola. Los números hablan por sí sólos, hubo mucho revuelo por el tema de mi contrato y de mi edad. Siempre van a haber críticas, pero desde cuando llegué he hecho entre 96 o 97 goles”, agregó el goleador.

Consultado si le dolió que su renovación no haya tenido la unanimidad del directorio de Blanco y Negro, el ‘Tanque’ recalcó que “creo que hoy en día Colo Colo está por sobre todas esas cosas, ya empezar a nombrar personas o a seguir teniendo discusiones… creo que la institución está más allá. Las diferencias hay que dejarlas de lado, y todos tenemos que remar por el mismo lado que es la institución, para que así nos vaya bien”.

El ariete también comentó los dichos de Mark González quien calificó de mala persona y bipolar al técnico Pablo Guede. “Hoy tenemos que velar por la gente que está acá para que no se sigan manchando personas y al club. Yo creo que hay más gente que lo quiere (a Guede) que lo odia, pero tampoco quiero entrar en discusión con nadie. Sabemos, y ustedes también lo saben, la gente que lo ha criticado, pero hablar de esas personas que ya no están acá no tiene sentido. Esas cosas hay que dejarlas de lado y mirar hacia adelante”.

El atacante, eso sí, reconoció que los temas extrafutbolisticos les han pasado la cuenta. “Aunque uno no quiera igual repercuten en el camarín y en el plantel, pero esas críticas las hemos sabido manejar y ahora tenemos que preocuparnos dentro de la cancha, y las cosas extrafutbolisticas hay gente que las tiene que ve. En ese sentido el grupo ha estado muy firme”.

Finalemente respecto al duelo de revancha ante Deportes La Serena que jugarán este miércoles en el Monumental por la Copa Chile, donde deben revertir un 1-4 en contra, Paredes afirmó que “está muy difícil, muy complicado, pero el equipo está preparado para lo que quiere que es dar vuelta la llave. Tenemos muchas expectativas para darle otra alegría a los colocolinos”.

