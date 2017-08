¿encontraste un error? avísanos

Miembros de CSyD apuntaron contra Leonidas Vial: "No representa el espíritu colocolino"



Publicado por José Luis Rivera

Tras ratificar ayer la renovación del contrato por dos años del delantero Esteban Paredes por parte del directorio de Blanco y Negro, el Club Social y Deportivo Colo Colo criticó la posición de Leonidas Vial quien, junto a su bloque, cuestionó la extensión del vínculo del ariete, la modalidad del contrato de Jorge Valdivia y la rebaja en el precio de las entradas.

Para Paloma Norambuena, representante del Club Social e integrante del directorio, la actitud de Vial “me parece que no representa claramente el espíritu colocolino, tiene cero identidad. De partida se abstuvo de votar por Valdivia y Paredes, íconos de Colo Colo, no quiso aprobar precios populares, así que está totalmente desconectado y tanta desconexión me parece que está fuera de sentido común”.

Norambuena agregó que “aparte de no tener sentido común y no ser o no vincularse con la entidad colocolina, me imagino que debe tener algún tipo de interés personal en reinvindicarse, mostrar posición, en demostrar quien es más fuerte“.

En el mismo sentido Pablo Acchiardi, el otro representante del Club Social en la mesa directiva de la concesionaria, expresó respecto a la actitud adoptada por el bloque opositor al presidente Aníbal Mosa que “no sabría como calificarla, no conozco la manera como piensa ese tipo de gente. Lo que si sé es que, como colocolino, lamento mucho que casi la mitad del directorio de Blanco y Negro no esté por el bienestar de Colo Colo“.

Sobre lo mismo Mosa indicó que “no quiero hacer un juicio de valor sobre ello, pero la verdad es que las mayorías se pronunciaron. Ellos tuvieron un voto de abstención que podrán explicarlo en algún momento, pero yo me quedo con la alegría del pueblo colocolino que vamos a tener a Esteban Paredes, el Mago Valdivia, porque quedaban unos detallitos menores que había que afinar; y lo más importante es que entrará a funcionar la política de precios populares, como se había acordado en la Comisión de Gestión”.

En lo futbolístico, el equipo volverá a practicar por la tarde, donde el técnico Pablo Guede tendrá que definir la oncena titular que afronte el duelo de mañana miércoles ante Deportes La Serena por la revancha de la Copa Chile. Un duelo en que deberán revertir el 1-4 en contra de la ida, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

El resultado de la Copa Chile se suma al magro empate 0-0 conseguido en el inicio del Torneo de Transición ante Deportes Antofagasta. Pero para Mosa “el inicio del semestre ha sido un poco amargo, pero el trabajo que está haciendo este cuerpo técnico y los jugadores va a dar sus frutos y esperemos que sigamos avanzando”.

