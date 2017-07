¿encontraste un error? avísanos

Jorge Valdivia autocrítico tras paridad con Antofagasta: "No estuvimos finos con el balón"



Publicado por Nicolás Maureira

Jorge Valdivia, tras el magro empate 0-0 de Colo Colo ante Deportes Antofagasta en el estadio Monumental en el debut en el Torneo de Transicion, reconoció que el compromiso se complicó porque no estuvieron finos con el balón y no lograron encontrar los espacios en la defensa rival.

“El partido se complicó por muchas razones, no estuvimos tan finos con el balón, nosotros o yo por lo menos no encontramos los espacios arriba pero lo que sí podemos resaltar es nuestra linea defensiva que estuvo muy bien a la hora defender y marcar, sobre todo cuando quedamos con un jugador menos. Empezó el campeonato, es mi segundo partido, esperemos que vayamos mejorando con el correr de los partidos y lo más importante es que se pueda ganar”, comenzó diciendo el ‘Mago’.

Respecto al planteamiento defensivo del rival el volante manifestó: “Sabemos que va ser así, me imagino que serán pocos los equipos que vengan a proponer una cosa distinta acá en el Monumental pero para eso tenemos que estar preparados y trabajar en relación a ese tipo de complicaciones. Vamos a tener que trabajar alternativas que nos den las chances para hacer goles”.

Con relación a los gestos de disculpas que ofreció el meta de Antofagasta Paulo Garcés tras su paso por los albos, el mediocampista dijo: “Está bien, si lo hizo me imagino que el sabrá por qué lo hizo y sabrá lo que significó para Colo Colo el semestre pasado. Si lo sintió de esa manera el hincha lo debe haber agradecido”.

Colo Colo tendrá que enfrentar este miércoles a Deportes La Serena en el estadio Monumental por la Copa Chile donde tendrán que revertir el 4-1 en contra de la ida. Valdivia reflexiona respecto a la ansiedad que se puede generar en los fanáticos albos si no sale un gol rápido.

“Nosotros estamos conscientes que el hincha nos va a apoyar y alentar y así tiene que ser y nosotros en la cancha tenemos que responder. Sabemos que sera difícil lo del miércoles pero no imposible, una vez que empiece el partido veremos en qué condiciones se para La Serena dentro de la cancha, que me imagino que por la ventaja que ellos tienen no nos van a salir a buscar y sí a defenderse y buscar los contraataques”.

