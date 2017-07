¿encontraste un error? avísanos

Guede tras empate con Antofagasta en el Transición: "Abusamos de los pelotazos largos"



Publicado por Pablo Velozo

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, analizó el deslucido empate 0-0 de su equipo ante Deportes Antofagasta en el debut del Torneo de Transición, reconociendo que no tuvieron la fluidez que tradicionalmente tiene el equipo.

“Creo que fue un partido trabado donde no tuvimos la fluidez que tenemos habitualmente a la hora de jugar, ellos presionaron muy bien en un sector del campo donde acumulaban gente y a partir de ahí intentaban atacarnos con contras. Yo creo que el primer tiempo abusamos de los pelotazos largos, que entrenamos en la semana, pero abusamos y en el segundo tiempo llegamos un par de veces pero igualmente no pudimos conectar”, comenzo diciendo el entrenador.

Guede profundizó señalando: “el tema es que no conectamos, no nos pudimos asoociar como nosotros queremos y como nosotros tratamos de hacerlo pero puede pasar. Abusamos un poco del juego largo y ahí no conectamos con el Mago (valdivia ) y el Pájaro (Valdes)”.

Respecto a si el equipo entró en desesperación, el estratego dijo “creo que no hicimos muchas faltas, en desesperación no, fue al revés porque eran ellos los que cortaban el juego para salir a la contra”.

Consultado en relación a las diferencias en el juego de la final que le ganaron a Universidad Católica en la Supercopa, Guede sostuvo que “no se pueden comparar porque son equipos totalmente diferentes, no tienen nada que ver. En el fútbol lo más fácil es defenderse y lo más difícil es crear ante una defensa así”.

Ante la interrogante por la expulsión de Gabriel Suazo, el entrenador manifestó que “no voy a opinar de eso, no sé si fue, porque fue una jugada rápida, pero vino en el peor momento porque habíamos hecho todos los cambios en ofensiva y nos quedamos con siete jugadores arriba y solo tres defensas”.

Finalmente el entrenador del Cacique se refirió al ánimo de cara al partido del miércoles ante Deportes La Serena por la Copa Chile, donde deben revertir un 4-1 en contra: “Tenemos que recuperar lo más rápido posible a la gente porque tenemos un partido exigente el miércoles que tenemos que intentar ganar y dar vuelta la llave, pero lo que más nos preocupa es como nos recuperemos de un partido a otro tan seguido”.

