¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Pedro Morales se fue de Colo Colo: Aníbal Mosa decidió que no continuara



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

Finalmente el volante Pedro Morales no continuará en Colo Colo y hoy cumplió su último entrenamiento y se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico.

El mediocampista, que había finalizado su vínculo con los albos, pidió realizar la pretemporada con el equipo y hasta último momento esperó la opción de renovar pero el presidente de la institución, Aníbal Mosa, decidió su no continuidad.



Ayer el técnico Pablo Guede, consultado respecto a la continuidad de Morales, señaló “el presidente me fue muy claro y es el que manda, te traigo a (Jorge) Valdivia y no viene más nadie…esta perfecto, se fue (Esteban) Pavez no vamos a traer a nadie, hay que ver si se va otro futbolista y no traeremos a nadie”.

“Pedro es una gran persona, el plantel lo quiere y está comprometido con los compañeros y por eso lo tratan como uno más, es un gran futbolista pero no depende de mí. Traer otro jugador no lo vamos a hacer, pase lo que pase“, agregó el adiestrador del cacique.

Pedro Morales arribó a Colo Colo a principios del año 2017 pero las sucesivas lesiones en el gemelo derecho complicaron su titularidad en el primer semestre con el elenco popular.

Tendencias Ahora